Pesquisa: maior parte de usuários de restaurantes comunitários quer expansão do serviço

Por Ana Clara Lima

Comida no prato e dignidade na rotina de quem mais precisa. Esse é o objetivo que

norteou o diagnóstico realizado pelo Governo do Distrito Federal sobre a expansão

dos restaurantes comunitários.

Um total de 96,8% das pessoas entrevistadas relataram não ter encontrado dificuldades para acessar os restaurantes. Por outro lado, 52,23% dos entrevistados afirmaram que gostariam da expansão do programa em alguma RA.

O levantamento técnico mapeou o perfil sociodemográfico de frequentadores de

restaurantes comunitários (RCs), dinâmicas de deslocamento e fatores levados em

consideração na seleção de qual equipamento acessar.

O diagnóstico, divulgado na última sexta-feira (4), em parceria com o Instituto de

Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, apontou os principais resultados

referentes ao consumo e frequência que tem na hora do almoço um número maior

de usuários (39,3%).

Mas, também há um número expressivo de pessoas que realizam todas as refeições (22,4%). Já em relação a frequência, foi constatado que 43% das pessoas vão ao restaurante popular para o café da manhã, 37% na hora do almoço e 39% no jantar.

Perto de casa



Um outro fator apontado pela pesquisa é que a maioria dos usuários dos

restaurantes comunitários do Distrito Federal frequenta unidades localizadas na

própria região administrativa onde reside (81,6%).

Apenas 15,4% utilizam restaurantes em outras regiões, sendo que, entre os motivos para essa escolha,

destacam-se a proximidade com o local de trabalho (54,3%), a facilidade de acesso

a partir de casa ou de locais habituais (20,2%) e a qualidade do cardápio (10,9%).

A origem mais comum antes de acessar o serviço é a residência (59,1%), seguida

do local de trabalho (25,1%). A maioria dos usuários chega a pé (49,9%), e quase

todos avaliam positivamente a localização dos equipamentos públicos (96,7%) e

relatam não ter dificuldades de acesso (96,8%).

Ainda assim, desafios como baixa acessibilidade para pessoas com deficiência e

idosos (na opinião de 29,4%) e a distância da residência ou do local de trabalho (na

avaliação de 26,5%) foram apontados como principais obstáculos.

Os dados reforçam que o público dos RCs é majoritariamente assíduo, composto por

moradores e trabalhadores das proximidades, e não por frequentadores

esporádicos.

Edição de Luiz Claudio Ferreira