PMDF prende homem por roubo com emprego tesoura na Asa Norte

Nesta quarta-feira, 20, a Polícia Militar prendeu um homem com roubo mediante violência e emprego de arma branca na SQS 116, Asa Norte

Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem com roubo mediante violência e emprego de arma branca na SQS 116, Asa Norte.

Os policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades da Ponte do Bragueto, quando visualizaram um homem com as mesmas características do suspeito que cometera um roubo momentos antes na Asa Norte.

Ao realizar a abordagem, foi encontrado os pertences da vítima roubada a golpes de tesoura no peito.

O suspeito foi encaminhado à 5ª DP, onde foi permaneceu detido pelo crime de roubo.