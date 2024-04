PMDF prende homem por porte ilegal de arma de fogo no Paranoá

No início da noite da última sexta-feira (12), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado no Paranoá.

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) abordaram um Fiat/Uno em um ponto de bloqueio na DF 130, KM 14, onde encontraram uma carabina calibre 22 coberta por uma jaqueta camuflada e três munições calibre 12 gauge no bolso, além de um pote no banco dianteiro contendo 217 munições calibre 22.

O homem abordado foi encaminhado à 6ª delegacia policial juntamente com a arma apreendida e as munições, onde foi registrado o flagrante.