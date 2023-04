PMDF prende homem e recupera carro furtado no Hospital de Base

A equipe de motociclistas não desistiu e, após uma busca intensa, encontrou o criminoso escondido embaixo de um veículo

Na manhã desta segunda-feira (03) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe de motociclistas do Batalhão de Trânsito (BPTran), realizava patrulhamento na região do SDS CONIC em Brasília, quando prendeu um indivíduo pelo crime de furto de veículo.

Segundo informações do BPTran, o autor do crime tentou fugir da abordagem ao observar a equipe de motociclistas abandonando o veículo furtado, no estacionamento do Hospital de Base (HBB) e continuando a fuga a pé. Durante a tentativa de evasão, o indivíduo ainda trocou de camiseta.

A equipe de motociclistas não desistiu e, após uma busca intensa, encontrou o criminoso escondido embaixo de um veículo no ambulatório do hospital.

O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo furtado e os objetos apreendidos – duas chaves michas e um celular – para a 5° Delegacia para registro do flagrante.