PMDF prende homem e evita possível feminicídio na região de Santa Maria

Na madrugada de domingo (26), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Rural (GTR), prendeu em flagrante um homem por tentativa de lesão corporal em Santa Maria.

Durante o patrulhamento na área de Santa Maria/DF, uma guarnição do Tático Rural se deparou com um indivíduo tentando agredir a companheira em via pública, utilizando um facão para desferir golpes. O criminoso foi contido, evitando um possível feminicídio.

O indivíduo foi encaminhado à 20ª Delegacia Policial juntamente com o material apreendido, onde foi registrado o flagrante.