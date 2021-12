PMDF prende homem com arma de fogo caseira em Ceilândia

A PMDF recebeu a denúncia de que uma pessoa estava realizando disparos de arma de fogo no seu quintal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (14), dois homens acusados de porte ilegal de arma de fogo de fabricação caseira, drogas e munições no Sol Nascente. A PMDF recebeu a denúncia de que uma pessoa estava realizando disparos de arma de fogo no seu quintal. No local, os policiais presenciaram o homem no momento que ele fazia um dos disparos.

Foram apreendidos um dispositivo que se assemelhava a uma caneta que atirava munições de calibre .22, além de uma faca. No local também foi encontrado porções de maconha e 16 munições de calibre .22, além de uma porção de cocaína.