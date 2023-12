PMDF prende homem com 37 pedras de crack e uma porção de maconha no Setor Comercial Sul

O suspeito foi surpreendido enquanto realizava a comercialização de entorpecentes

Uma operação dos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no Setor Comercial Sul, por volta das 18h desta quarta-feira (6). O suspeito foi surpreendido enquanto realizava a comercialização de entorpecentes na galeria Nova Ouvidor.

O flagrante ocorreu quando os policiais abordaram o indivíduo, que estava portando 37 pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 304,00 em espécie.

O homem detido foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante de tráfico de drogas foi formalmente registrado.