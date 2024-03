PMDF prende homem armado e recupera moto roubada no Recanto das Emas

Foi encontrado com o suspeito um revólver calibre 38, contendo seis munições e porções de maconha e cocaína

Na madrugada desta sexta-feira (8), policiais militares do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram duas ações que resultaram na detenção de um homem armado e na recuperação de uma moto roubada, ambas no Recanto das Emas.

No Conjunto 1, na Quadra 804 do Recanto das Emas, os policiais observaram dois suspeitos realizando o uso de drogas nas proximidades de uma distribuidora de bebidas. Após a abordagem, um revólver calibre 38, contendo seis munições, foi encontrado com um dos suspeitos, juntamente com porções de maconha e cocaína. O homem foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e pelo uso e porte de entorpecentes.

Já no início da noite anterior, por volta das 21h, os policiais do 27º Batalhão recuperaram uma moto que havia sido roubada no Núcleo Bandeirante. A suspeita recaiu sobre uma motocicleta estacionada na Quadra 310 do Recanto das Emas, quando os policiais notaram indícios de clonagem ao verificar a placa do veículo.