PMDF prende foragido por dupla tentativa de latrocínio

O crime que aconteceu em janeiro deste ano, no Caub II, deixou duas pessoas com mais de 50% dos corpos queimados

Um homem, acusado de atear fogo em uma casa, com duas pessoas dentro, em janeiro de 2021, foi preso no início da tarde desta quarta-feira (21), pelo Grupo Tático Operacional 48 (Gtop 48).

Os militares, orientados pelo serviço de inteligência, chegaram até o suspeito escondido em uma casa no Caub II. A equipe foi ao local e fez o cerco na residência. Quando o homem percebeu que os militares estavam em frente a casa, tentou fugir pulando o muro, porém os policiais que se encontravam nos fundos da residência o prenderam.

O crime que aconteceu em janeiro deste ano, no Caub II, deixou duas pessoas com mais de 50% dos corpos queimados. Um coautor já havia sido preso há cerca de 1 mês por esta mesma equipe de GTOP e agora o outro elemento que se encontrava foragido também já se encontra encarcerado. O homem foi encaminhado à central de flagrantes do Recanto das Emas, onde se encontra à disposição da justiça.

Os autores deste fato irão responder na justiça pelo crime de latrocínio tentado, visto que no dia dos fatos, adentraram a residência armados e subtraíram pertences destas vítimas, às deixando presas em um quarto antes de incendiar o imóvel.

As informações são da PMDF