PMDF prende foragido da Justiça no Paranoá

O homem tinha passagens por tráfico de drogas, três tentativas de homicídios, porte ilegal de arma de fogo, entre outros delitos

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural da Polícia Militar do Distrito Federal, no último sábado (7), prenderam um homem foragido da justiça, no Paranoá.

A equipe de patrulhamento estava em operação quando deteve o indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio ocorrido em São Sebastião.

O capturado foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para as devidas providências em relação ao seu retorno ao sistema prisional.