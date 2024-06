Colisão entre dois veículos de passeio resulta em quatro pessoas feridas na DF 285

Na noite da última quinta-feira (7), uma colisão frontal entre dois veículos de passeio na DF 285, na zona rural do Paranoá, resultou em quatro pessoas feridas.

O incidente aconteceu na DF 285, na região conhecida como Lamarão, após o PADEF, no sentido Jardim II. No local, a equipe de socorro encontrou um VW Fox preto, conduzido por F.D.S., e um Fiat Siena branco, conduzido por S.G.P., envolvidos na colisão.

O motorista do Fiat Siena, S.G.P., apresentava um corte na boca e suspeita de fratura nas costelas do lado direito do tórax. Ele foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB), consciente, orientado e em estado estável.

Uma passageira do Siena, L.C.G.P., de 44 anos, queixava-se de dores na região do tórax e também foi levada para o IHBB, consciente, orientada e estável. Outra passageira do Siena, P.D.G.P., cuja idade não foi informada, foi atendida e transportada pelo SAMU. O estado de saúde dela não foi divulgado.