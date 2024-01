PMDF prende dupla suspeita de roubo em Samambaia

Todos os itens roubados, incluindo celulares das vítimas, micro-ondas, ferramentas e um simulacro de arma de fogo, foram recuperados

Na madrugada desta segunda-feira (29), a Polícia Militar, por meio do 11º Batalhão, efetuou a prisão de dois indivíduos envolvidos em um roubo com restrição de liberdade em Samambaia.

Durante um patrulhamento de rotina na região, os policiais receberam, via rádio, informações sobre um roubo com restrição de liberdade em um canteiro de obras na QS 105. Imediatamente, as viaturas foram direcionadas para o local a fim de obter mais detalhes sobre o ocorrido.

As vítimas relataram que dois suspeitos, portando uma arma de fogo, invadiram o canteiro de obras, renderam-nas e as mantiveram trancadas em um cômodo enquanto saqueavam bens do local. Com as características dos criminosos em mãos, os policiais intensificaram o patrulhamento na área, resultando na localização dos indivíduos na QS 115.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram rapidamente alcançados e abordados. Durante a revista, os policiais encontraram diversos itens relacionados à construção civil, como botas e luvas.