PMDF prende dupla suspeita de furto no Lago Sul

A ação da equipe foi resultado de um policiamento estratégico orientado pela inteligência

Na noite desta quarta-feira (23), por volta das 23h, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 5º Batalhão (Gtop 25), realizaram uma prisão importante relacionada a um furto em residência, no Lago Sul.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um veículo VW Saveiro que estava circulando pela DF 001. Durante a revista ao veículo, os policiais encontraram diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos que levantaram suspeitas sobre a origem dos objetos.

Diante da situação, os dois homens que estavam no veículo foram detidos e encaminhados sob custódia policial à 20ª Delegacia de Polícia para o devido processo legal.