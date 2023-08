Bombeiros são mobilizados após incêndio em galpão no Sudoeste

As equipes de socorro foram prontamente acionadas para conter as chamas

Na noite desta segunda-feira (23), por volta das 21h31, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou cinco viaturas para atender a uma ocorrência de incêndio em um canteiro de obras. O incidente ocorreu no Sudoeste.

No local, as equipes de bombeiros encontraram um galpão (almoxarifado) feito de madeirites, que fazia parte do canteiro de obras de um prédio em construção. O incêndio havia se alastrado rapidamente, e os bombeiros iniciaram um ataque direto às chamas para evitar que se propagassem ainda mais.

Além de controlar o fogo no galpão, os bombeiros também se dedicaram a proteger os demais galpões e os materiais construtivos que estavam próximos ao local do incêndio.