PMDF prende dupla que roubou celular no Itapoã

Dois homens se aproximaram dela e um deles colocou a mão em suas roupas para retirar o celular, que estava escondido

Na madrugada desta sexta-feira (13), policiais do 20º Batalhão faziam um patrulhamento de rotina na Avenida Comercial do Itapoã quando encontraram uma mulher aos prantos. Após acalmarem a jovem, ela relatou ter tido seu celular roubado de forma agressiva e constrangedora.

De acordo com seu relato, dois homens se aproximaram dela e um deles colocou a mão em suas roupas para retirar o celular, que estava escondido. A vítima chegou a entrar em luta corporal com os agressores, rasgando a camisa de um deles antes de a fuga acontecer.

Com as características dos suspeitos, os policiais iniciaram as buscas na região, até que encontraram dois homens a cerca de dois quilômetros de onde o crime aconteceu. Após abordagem, o celular da vítima foi encontrado com um deles.

Ao ver os suspeitos novamente, a vítima entrou em pânico, e precisou ser acalmada. Eles foram encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia para as providências necessárias.