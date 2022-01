PMDF prende dupla de vigilantes com arsenal e drogas em Taguatinga

Os vigilantes não explicaram a origem do armamento nem da droga e foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia

Dois homens foram presos na tarde dessa terça-feira (4), com duas pistolas e dois revólveres, além de 71 cartuchos de munição, na QNG 13, em Taguatinga.

Os dois homens, um de 41 anos e o outro de 36, estavam encostados em um carro com a porta do passageiro aberta, quando a equipe do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) se aproximou. De acordo com as autoridades, os dois jogaram objetos dentro do automóvel e ficaram extremamente nervosos.

Na abordagem, os oficiais encontraram o arsenal dentro do carro. Os dois afirmara, ser dois vigilantes e que estavam em frente da casa de um deles. No local, os militares encontraram o outro revólver e duas porções de cocaína.

Os vigilantes não explicaram a origem do armamento nem da droga e foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia.