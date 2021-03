PMDF prende dupla após roubo de carro no Sol Nascente

A dupla foi presa e conduzida à delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas e autuados em flagrante

Uma dupla foi presa com duas armas de fogo e um carro roubado, por volta das 23h dessa sexta-feira (12), no Setor Habitacional Sol Nascente.

Policiais militares do Gtop 30 foram informados sobre o roubo de um veículo Fiat Strada por homens armados. Houve intensificação no policiamento e o carro foi localizado na Chácara 84.

As autoridades levantaram a informação de que um dos envolvidos estava em um bar próximo. No local apontado, os policiais fizeram abordagem e encontram uma arma de fogo utilizada no crime de roubo.

Novas informações foram levantadas e no segundo endereço, conseguiram abordar e identificar os dois autores do roubo, além de apreender a segunda arma de fogo utilizada no crime.

A dupla foi presa e conduzida à delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas e autuados em flagrante.

