PMDF prende dono de espingarda ilegal no Paranoá

A Polícia Militar prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, nesta segunda-feira (27), na QD 23 do Paranoá, por volta das 18h.

Durante patrulhamentos policiais receberam informações de que alguns indivíduos esconderam um objeto no beco, próximo a QD 23, do conjunto L. Ao realizarem a revista no local foi encontrado uma arma de fogo artesanal, porém não foi encontrado ninguém junto a arma.

Os policiais continuaram as buscas nas proximidades e populares informaram que indivíduos estavam usando uma casa abandonada de forma suspeita, na QD 25, conjunto F.

Ao fazerem a revista no local saíram dois indivíduos, e um deles já informou aos policiais que havia droga e munições dentro da calha no telhado.

Os policiais encontraram 100g cocaína, 180g de maconha, uma Espingarda, fabricação caseira, calibre 36”, com 22 munições calibre 9mm e 10 munições calibre 38” também intactas. Um indivíduo foi detido e conduzido à 6ª DP.