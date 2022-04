PMDF prende casal que escondeu drogas no próprio bebê

A dupla foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte

Um casal que transportava maconha enrolada no corpo de um bebê foi preso por policiais militares, na madrugada desta quarta-feira (6).

O homem, de 41 anos, e a mulher, de 24, foram abordados na Asa Norte, por dirigir em alta velocidade. Apesar da temperatura baixa no momento da abordagem, os militares desconfiaram do volume no casaco em que a mulher cobria a criança.

Durante a revista do casal, um tijolo de 1 kg de maconha foi encontrado enrolado no corpo do bebê. O motorista disse que foi contratado para levar a droga de Ceilândia para Planaltina.

A dupla foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Além do transporte da droga, as autoridades descobriram que o celular usado pela mulher era roubado.