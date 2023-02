PMDF prende em flagrante autor de feminicídio no Gama

A funcionária de uma loja teria visto o homem esfaquear a ex-companheira no rosto, pescoço e tórax, e depois tentar fugir

De acordo com informações preliminares, um homem identificado como João Alves Catarino Neto foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 8h10, após matar a ex-mulher a facadas. O feminicídio aconteceu no Setor Central do Gama, ao lado da rodoviária.

A funcionária de uma loja teria visto o homem esfaquear a ex-companheira no rosto, pescoço e tórax, e depois tentar fugir, mas a população o segurou até a chegada da polícia.

A mulher, Simone Sampaio de Melo, morreu na hora, deixando três filhos. O suspeito foi detido e levado para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. Este é, pelo menos, o sexto feminicídio registrado no Distrito Federal apenas em 2023.

Reportagem em atualização.