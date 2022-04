PMDF prende assaltantes em posto de gasolina no Gama

Frentista foi encontrado amarrado dentro do posto enquanto assaltantes tentavam arrombar cofre.

Dois homens foram presos em flagrante por roubo a um posto de gasolina na noite deste domingo (24), no setor Oeste do Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu denúncia do assalto em andamento.

Uma equipe de policiais foi enviada e encontraram o frentista amarrado dentro da administração do posto.

Durante as buscas, os policiais encontraram dois homens armados dentro da sala do cofre, tentando arrombá-lo. Os suspeitos foram detidos e as armas apreendidas.