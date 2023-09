PMDF prende acusados de participar de roubo em posto de combustível no Noroeste

Os policiais receberam informações de que os autores do roubo estavam em uma casa na Vila Rabelo, em Sobradinho

Na noite da última sexta-feira (15), policiais militares da Rotam prenderam cinco suspeitos, em Sobradinho, acusados de participarem de um roubo em um posto de combustível no Noroeste.

Os policiais receberam informações de que os autores do roubo estavam em uma casa na Vila Rabelo, em Sobradinho. As equipes da Rotam foram até o local da denúncia e abordaram os suspeitos. No interior do imóvel, foi localizado o veículo utilizado no crime.

Os detidos foram conduzidos à 13ª Delegacia para registro da ocorrência.