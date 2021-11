PMDF leiloará veículos e coletes balísticos

Para participar do leilão de veículos, o interessado deverá ser pessoa física maior de 18 anos ou pessoa jurídica. A compra dos coletes balísticos poderá ser feita apenas por pessoas jurídicas

No formato on-line e a partir da próxima terça-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai leiloar 484 veículos, de diferentes modelos, e coletes balísticos considerados obsoletos ou inservíveis para a corporação.

O pregão para automóveis e motocicletas ocorrerá entre os dias 9, a partir das 9h, e 18 de novembro, por meio do site do Parque dos Leilões. Os lances para os coletes balísticos poderão ser feitos entre o dia 9, também a partir das 9h, até às 10h do dia 19 de novembro.

Para participar do leilão de veículos, o interessado deverá ser pessoa física maior de 18 anos ou pessoa jurídica. A compra dos coletes balísticos poderá ser feita apenas por pessoas jurídicas.

Os itens estarão expostos no Batalhão de Choque da PMDF, no Setor Policial Sul e no depósito do Centro de Material Bélico da PMDF. A visitação aos itens poderá ser feita nos dias 9, 10, 11, 12 e 16 de novembro, das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h.

Nos dias do leilão não haverá exposição/visitação aos bens. Os catálogos oficiais com os itens poderão ser conferidos nos locais de visitação ou, ainda, no site do leiloeiro, onde será possível realizar impressão das listas.

Todas as regras foram publicadas no Edital de Leilão nº 001/2021.

Com informações da Agência Brasília