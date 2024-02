PMDF intervém em tentativa de feminicídio, em Santa Maria

A vítima, acompanhada por uma testemunha ocular dos eventos, também foi encaminhada para prestar depoimento às autoridades

No início da manhã deste domingo(11), por volta das 9h, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar, responderam a um chamado via COPOM referente a uma ocorrência de violência doméstica na residência situada na QR 517 em Santa Maria. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima, que relatou ter sido alvo de uma tentativa de homicídio por parte de seu marido, utilizando uma chave de fenda. Felizmente, a ação criminosa foi interrompida pela intervenção de vizinhos.

O agressor foi imediatamente detido e conduzido pela guarnição do CPU 46 ao Hospital Regional de Santa Maria para receber atendimento médico, devido às lesões sofridas durante o incidente, provocadas por quedas resultantes de seu estado de embriaguez. A vítima, acompanhada por uma testemunha ocular dos eventos, também foi encaminhada para prestar depoimento às autoridades.

Durante a investigação no local, foi apreendida a chave de fenda utilizada no crime, que agora servirá como prova.