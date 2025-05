PMDF intercepta grande carga de drogas na Rodoviária Interestadual

Na tarde desta segunda-feira(19), por volta das 17h, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), prendeu um homem de 28 anos por tráfico de substância entorpecente na Rodoviária Interestadual de Brasília.

Durante patrulhamento na área, os cães indicaram a presença de material suspeito, o que levou à abordagem e à revista do suspeito. No local, foram localizados 85 comprimidos de ecstasy, 635 porções de cocaína fracionadas para venda, 825 gramas de cocaína do tipo escama de peixe, 533 gramas de crack, 48 gramas de haxixe e 9 gramas de maconha. As substâncias estavam distribuídas e prontas para a comercialização, indicando o envolvimento direto do abordado com o tráfico de drogas.

Segundo estimativas preliminares, o material apreendido representa um prejuízo aproximado de R$ 150.000,00 para o crime organizado. O autor foi conduzido à 1 delegacia