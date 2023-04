PMDF intensifica fiscalização de motocicletas com escapamentos adulterados no DF

Em uma delas, o condutor chegou a colocar um adesivo com os dizeres “acabou o sossego”, demonstrando uma atitude provocativa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) intensificou, por meio do Pelotão de Motos do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a fiscalização de motocicletas com escapamentos adulterados no DF. A medida pretende coibir o barulho excessivo gerado por esses veículos, que resulta em perturbação do sossego.

Nesta quarta-feira (19), durante uma operação realizada nas proximidades da Torre de TV, diversas motocicletas foram abordadas pelos policiais militares. Em uma delas, o condutor chegou a colocar um adesivo com os dizeres “acabou o sossego”, demonstrando uma atitude provocativa em relação à fiscalização.

Além de ter sido flagrado com um escapamento adulterado, o condutor foi autuado por estar inabilitado para dirigir motocicletas, bem como por circular com luz de placa queimados e farol de led.

O combate ao barulho excessivo gerado por motocicletas com escapamentos adulterados tem sido uma das principais preocupações das autoridades de trânsito em diversas regiões do país.

A medida visa garantir a segurança e o bem-estar da população, coibindo comportamentos que possam colocar em risco a integridade física dos cidadãos, além de prejudicar o descanso e o sossego de quem vive próximo de vias movimentadas.