PMDF frustra roubo em loja e prende suspeito escondido em caixas

Na madrugada desta quarta-feira (3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tentativa de furto em um estabelecimento comercial na Ceilândia. O proprietário do local, ao monitorar as câmeras de segurança, avistou o suspeito dentro da loja e imediatamente acionou a PMDF.

Policiais do 8º Batalhão responderam rapidamente ao chamado e ao chegarem ao local, encontraram a porta do estabelecimento arrombada. Durante a busca no interior da loja, localizaram o suspeito tentando se esconder entre caixas e lonas. O homem já havia separado várias caixas de chinelos para levar.

Além da tentativa de furto, foi descoberto que contra o indivíduo já havia um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.