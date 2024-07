Inscrições abertas para o prêmio Boas Práticas em Segurança Pública do Consórcio Brasil Central

Até 15 de julho, os servidores do Distrito Federal poderão se inscrever para concorrer ao Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública, promovido pelo Consórcio Brasil Central (BrC). A iniciativa do consórcio – composto pelo Distrito Federal e os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins – busca incentivar e reconhecer os esforços dos profissionais que atuam na criação e implementação de políticas públicas inovadoras e eficientes que possam beneficiar a população.

Nesta 3ª edição, o foco será na segurança pública. A última edição, realizada em 2023, contava com cinco áreas de atuação, com 1°, 2° e 3° lugares para cada tema. Na ocasião, o Distrito Federal conquistou o primeiro lugar na categoria de Desenvolvimento Econômico com o projeto RenovaDF, destacando-se pelas iniciativas inovadoras que visam impulsionar o crescimento econômico sustentável na região.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, frisa que o prêmio realiza um trabalho de valorização das políticas públicas de cada cidade, além de refletir para outros estados o que está dando certo em um lugar e pode funcionar em outro.

“Brasília é a segunda cidade mais segura do Brasil e a segurança pública tem sido também um compromisso dos governadores dos outros estados. Aqui no Distrito Federal não é diferente, o governador Ibaneis Rocha tem investido na qualificação da polícia, quantidade de efetivo, melhoria dos equipamentos e das condições físicas para eles trabalharem. Esse prêmio vai ressaltar o valor das pessoas que visam entregar para a população uma segurança pública cada vez melhor”, observa o secretário.

O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do consórcio. Os projetos podem ser inscritos nas seguintes categorias:

– Inovação tecnológica;

– Prevenção do crime;

– Integração e cooperação;

– Policiamento de proximidade e humanizado;

– Redução da criminalidade violenta;

– Segurança cibernética;

– Promoção da justiça e direitos humanos;

– Resposta a desastres e emergências;

– Engajamento comunitário;

– Capacitação e desenvolvimento profissional;

– ODS 16 (ONU) – Paz, justiça e instituições eficazes.

Premiação

Os vencedores de cada unidade federativa terão três níveis de premiação. O primeiro colocado receberá R$ 20 mil, além de um certificado de reconhecimento e uma placa de homenagem. O segundo colocado será premiado com R$ 10 mil e um certificado, enquanto o terceiro lugar receberá R$ 5 mil e um certificado.

O grande vencedor da classificação geral receberá um pacote de viagem com acompanhante, no valor de R$ 15 mil, para uma das unidades federativas do Brasil Central.

Com informações da Agência Brasília