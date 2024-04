PMDF forma 147 novos oficiais para atuar na gestão da corporação

A formação de 147 policiais no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Médicos (CHOAEM) da Polícia Militar do DF (PMDF) contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na tarde desta quinta-feira (18).

Na ocasião, os policiais deixaram de ser praças para se tornarem oficiais, estando habilitados para atuar na área de administração e gestão da corporação.

“Vocês são motivo de orgulho para toda a população da nossa cidade pelo belíssimo trabalho que desempenham, levando segurança com honestidade, trabalho e dignidade”, afirmou Ibaneis Rocha. “Nós, do Governo do Distrito Federal, vamos continuar apoiando com todas as nossas forças a corporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Que vocês cumpram com muita dignidade a função que assumem a partir deste momento”, completou.

Coube ao governador entregar a Medalha Mérito Intelectual Duque de Caxias ao policial militar que conquistou a primeira colocação na turma. Os três melhores alunos do curso também foram condecorados com prêmios e espadas em reconhecimento a boa atuação na formação.

Participaram do curso 138 homens e nove mulheres, sendo subtenentes mais antigos, policiais militares que ingressaram por concurso interno e um segundo tenente-administrativo. A formação teve como objetivo qualificar os oficiais para assumirem quadros administrativos e de gestão dentro da PMDF.

O curso teve início em outubro de 2023 e, durante o período, os profissionais cumpriram 700 horas/aulas, englobando estágios e disciplinas como procedimentos administrativos, aquisições institucionais, orçamento e finanças, ciências políticas e gestão de pessoas.

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Habka, aproveitou a cerimônia para agradecer o apoio do GDF e dar um recado aos novos oficiais.

“O apoio do Governo do Distrito Federal tem sido fundamental para que possamos juntos manter a integração estabelecida com a nossa segurança pública. Fica aqui nosso reconhecimento por todo apoio dado e as batalhas travadas em prol da nossa instituição”, ressaltou. “À medida que vocês assumem novas funções lembrem-se de que o verdadeiro líder é aquele que serve”, acrescentou.

Ascensão na carreira

A segundo-tenente Fabíola Silva de Oliveira é uma das policiais concluintes da formação. Ela contou que foram seis meses de muito estudo e dedicação para chegar ao dia da formatura. “Demandou muito da gente, uma energia física e psicológica”, revelou.

Agora, ela e os demais formandos assumem uma nova missão na PMDF. “O curso muda tudo. No quadro de praça, nós somos elementos de execução. Agora, como oficiais, somos gestores. Somos a parte pensante da polícia. Nos cabe organizar a PM, os soldados, praças, cabos, agentes e subtenentes para que possamos fornecer um serviço de qualidade à população”, explicou.

O segundo-tenente Mailen Souto definiu a formação como a realização de um sonho. “O curso é uma oportunidade que os policiais têm de ascender. Então saímos da carreira de combatente nos tornando oficiais da polícia no quadro de administração. O que vimos aqui hoje é a realização de um grande sonho para todos os quase 150 policiais”, comentou.

O comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília, coronel Ítalo Soares, reforçou o papel dos novos oficiais na corporação: “Estamos entregando pessoas mais capacitadas, não apenas para assessorar seus superiores, mas para desempenhar um bom papel de servir seus comandos atuando como verdadeiros líderes. São estes novos oficiais que servirão entre demanda e solução para que nos direcionem a um caminho seguro para alcançar os objetivos institucionais de servir e proteger a nossa população”.

A turma do CHOAEM 2024 recebeu o nome do subtenente Weudes Fernando Barros, policial que ingressou em 1996 e serviu em várias unidades da PMDF. Ele morreu em novembro de 2021 em virtude de complicações causadas pela covid-19.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília