PMDF flagra mais de 330 motoristas dirigindo alcoolizados no fim de semana

Uma das pessoas flagradas foi uma mulher que tentou fugir da fiscalização e acabou batendo em uma árvore, no Gama

A Polícia Militar (PMDF) flagrou 331 pessoas dirigindo sob efeito de álcool no fim de semana no Distrito Federal. Três destes motoristas acabaram presos. As abordagens ocorreram de sexta-feira (17) a domingo (19).

Uma das pessoas detidas foi uma mulher localizada na madrugada de domingo (19), no Setor Sul do Gama. A condutora tentou fugir do bloqueio policial e acabou batendo em uma árvore. O teste do bafômetro acusou a embriaguez. Ela saiu ilesa do acidente e foi levada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Além dos 331 motoristas alcoolizados, a PMDF também parou 229 pessoas que estavam usando o celular enquanto dirigiam e 59 cidadãos sem carteira nacional de habilitação.

Militares também apreenderam uma arma e prenderam quatro pessoas em flagrante por infrações não detalhadas. Um carro foi recuperado.