PMDF flagra 345 motoristas embriagados na semana

No DF, além de possibilitar a punição de quem insiste em dirigir alcoolizado, a Lei Seca contribuiu para a redução das mortes no trânsito

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Militar do Distrito divulgou o relatório da produtividade semanal do trânsito, que contou com 345 autuações por embriaguez ao volante. Em junho de 2023, a Lei Seca, que define como infração gravíssima a condução de veículo após o consumo de bebida alcóolica, completou 15 anos.

No Distrito Federal, além de possibilitar a punição de quem insiste em dirigir alcoolizado, a Lei Seca contribuiu para a redução das mortes no trânsito.

A PMDF também flagrou 2.070 motoristas utilizando o aparelho celular enquanto dirigiam, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro e passível de multa de R$ 293,47, além da medida administrativa de 7 pontos na carteira de habilitação.

Confira os demais números das operações realizadas entre 4 e 10 de dezembro: