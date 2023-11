PMDF evita suicídio e apreende arsenal em Águas Claras

Apesar de todo o material estar regularizado, por precaução, foi levado à 21ª Delegacia para posterior devolução

Por volta de 00h30 desta quarta-feira (15), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) evitaram que um homem retirasse a própria vida em Águas Claras, e encontraram no local um arsenal de armas.

Uma mulher procurou a polícia em busca de ajuda, relatando que seu marido estava em surto, armado com um revólver e ameaçando tirar a própria vida. A equipe do Gtop 37 foi ao endereço e tentou contato com o homem, que estava trancado no apartamento. Sem resposta, eles invadiram o local.

O homem foi encontrado no quarto com um lençol enrolado no pescoço e tentou resistir à ação policial, mas foi contido e imobilizado.

Dentro do apartamento os policiais encontraram um grande arsenal:

1 revólver calibre 357;

1 pistola Glock calibre 380 com 3 carregadores;

1 pistola marca Sigsauer P320 calibre 9mm com 3 carregadores;

1 pistola Colt Gold Cup – trophy calibre .22 com 02 carregadores;

1 rifle CBC calibre .22;

1 fuzil com luneta, marca Remington calibre 762.

Também foram encontradas duas sacolas de projéteis para fabricação de munição, 120 munições de 762, 100 munições 9mm, 150 munições calibre 357, 250 munições calibre 380, 1.003 munições calibre .22, 342 estojos de 380, 5 caixas fechadas de estojos 7.62, 2.000 espoletas e 3 recipientes de pólvora CBC, de 1kg, para fabricação de munição.

Apesar de todo o material estar regularizado, por precaução, foi levado à 21ª Delegacia para posterior devolução. O homem e sua esposa também foram conduzidos à Delegacia para o registro da ocorrência.