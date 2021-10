PMDF evita latrocínio em Santa Maria

O denunciante acionou a PMDF assim que escutou a vítima gritando por socorro. No local, os policiais escutaram os gritos vindos de um homem

Na madrugada desta quinta-feira (14), a Polícia Militar do DF prendeu uma mulher por tentativa de latrocínio, na 202 de Santa Maria.

O denunciante acionou a PMDF assim que escutou a vítima gritando por socorro. No local, os policiais escutaram os gritos vindos de um homem.

A PM entrou no prédio e encontrou uma clínica com as portas abertas no primeiro andar. Dentro do estabelecimento estavam um homem e uma mulher amarrados e a agressora solta.

Somente o homem estava ferido, com muitos golpes na cabeça. A suspeita de 40 anos afirmou que ela amarrou ambos, com roupas e fios elétricos.

De acordo com a vítima, as duas mulheres, que ele tinha acabado de conhecer em um bar, queriam que ele transferisse dinheiro para a conta delas.

A autora estava agressiva e visivelmente sob o efeito de álcool ou drogas. A mulher foi encaminhada para a 20ª DP, onde foi autuada por latrocínio tentado.

O homem foi conduzido para o Hospital Regional de Santa Maria após ser atendido pelos bombeiros. A segunda mulher foi liberada pela autoridade policial e a sua participação no crime está em apuração.