PMDF estoura boca de fumo no Gama

A equipe do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) flagrou o momento em que um homem de 24 anos vendia drogas a adolescente

Policiais militares desativaram uma boca de fumo que funcionava em uma casa na Quadra 4, no Setor Sul, no Gama, por volta das 20h, no sábado (16). A equipe do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) flagrou o momento em que um homem de 24 anos vendia drogas a adolescente de 16, na porta da casa.

Do lado de fora, dava para sentir o forte odor de maconha. Os policiais revistaram a residência e encontraram várias porções embaladas do entorpecente, uma porção de cocaína, vários comprimidos de rohypnol, três galões de lança-perfume, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito e vários artefatos para embalar drogas.

A busca na casa resultou ainda na apreensão de dois pássaros silvestres da espécie papa-capim, sete celulares e R$ 1.033 em dinheiro trocado.

O comparsa do traficante, de 19 anos, foi detido quando preparava algumas porções de droga para vender. Os dois maiores de idade foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. Eles vão responder por tráfico de drogas e crime contra a fauna. O adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, na Asa Norte.