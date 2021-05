PMDF encontra arma de fogo em festa clandestina no Recanto das Emas

Como não foi possível identificar quem era o dono da arma, ela foi apreendida e apresentada na Central de Fragrantes da área

Policiais Militares do 27º Batalhão do Recanto das Emas e do 28º Batalhão do Riacho Fundo I, apreenderam uma arma de fogo por volta das 01h30, deste domingo (09), na Quadra 511, conjunto 14, no Recanto das Emas.

Após uma denúncia de pessoas armadas em uma possível festa no Recanto das Emas, uma equipe se deslocou ao local, flagrando várias pessoas correndo para dentro da residência.

Os policiais fizeram a abordagem em todos os frequentadores do evento, e com a autorização do proprietário, foi feito uma varredura no local, onde foi localizado um revólver calibre .38 em cima de um guarda-roupas em um dos quartos da casa.

Como não foi possível identificar quem era o dono da arma, ela foi apreendida e apresentada na Central de Fragrantes da área.

As informações são da PMDF