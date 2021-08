PMDF encontra 10kg de maconha na rodoviária interestadual

A maconha foi encontrada no bagageiro de um ônibus que apenas passava pela capital. Ele vinha do estado do Paraná e seguia para Sergipe

Cerca de 10kg de maconha foram encontradas, nesta terça-feira (24), pelos policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) na Rodoviária Interestadual de Brasília. Segundo a PM, a equipe realizava uma operação de rotina quando o cão K9 Coraggio indicou uma mochila que poderia conter entorpecentes.

No total, foram encontrados 10 tabletes do entorpecente e mais uma grande porção envolvida em um papel filme. A dona da bagagem admitiu que pegou o entorpecente em Goiânia e que receberia R$ 3.000 pelo transporte. Ela foi encaminhada à 1ª Delegacia para registro da ocorrência. As informações são da PMDF