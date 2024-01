PMDF e PMGO trabalham juntas e apreendem drogas e armas em Samambaia

Três indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, enquanto um quarto foi detido por posse irregular de arma de fogo

Na tarde de ontem (4), uma ação integrada da Polícia Militar do DF (PMDF) e a de Goiás (PMGO) resultou em uma importante apreensão de drogas e armas em Samambaia, importante ação para a segurança pública da região.

Três indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, enquanto um quarto foi detido por posse irregular de arma de fogo.

Os policiais apreenderam um tablete de cocaína, uma espingarda CBC calibre .22 com dois carregadores, uma submetralhadora Taurus CTT40 calibre .40 com quatro carregadores e 100 munições, uma pistola Taurus G2C 9mm com três carregadores e 115 munições, além de uma motocicleta.

Os suspeitos e as apreensões foram encaminhadas para a 26ª DP, onde serão adotadas as providências legais cabíveis. A ação conjunta entre as forças de segurança consolida o combate ao tráfico e porte ilegal de armas, reforçando o compromisso com a segurança da comunidade.