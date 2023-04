PMDF e JBr do Bem arrecadam agasalhos para quem precisa

A ação é promovida anualmente e, além de casacos, busca também arrecadar cobertores, meias, luvas e gorros

Apesa de ainda estarmos no outono, que vai até 21 de junho, o clima já esfriou na capital federal. E pensando nisso, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o JBr do Bem, projeto do Jornal de Brasília que promove ações beneficentes em favor das comunidades carentes da região, estão arrecadando doações para a ‘Campanha do Agasalho 2023’.

O objetivo é conseguir roupas quentinhas para aquecer os mais necessitados quando o inverno chegar. A ação promovida por ambas as instituições é desenvolvida anualmente e, além de casacos, busca arrecadar também cobertores, meias, luvas e gorros.

Por parte da PMDF, a campanha vai até o dia 30 de junho, e as doações podem ser deixadas em qualquer Unidade ou Batalhão. A recomendação é que os donativos sejam lavados e entregues em sacos plásticos, de preferência transparantes, que facilitem a identificação, a triagem e a entrega.

Os interessados em doar para o JBr do Bem podem entrar em contato com o telefone (61) 3343-8004 para combinar um lugar de entrega.