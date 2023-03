PMDF detém casal traficando cocaína em Taguatinga

A mulher que estava no veículo nada portava. Durante as diligências ainda foi encontrada outra porção da substância apreendida

Na tarde de sábado (26), uma guarnição da ROTAM da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), recebeu um chamado para averiguar uma denúncia de um veículo GM Corsa estacionado próximo à QNG 38, no caminho entre as regiões de Taguatinga e Cidade Estrutural.

O local é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas e violenta criminalidade, onde a PMDF faz constantes patrulhas na área. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a abordagem do veículo, no qual havia um casal.

Durante a busca veicular, foram encontradas diversas porções de cocaína dentro de um pequeno estojo no lado do motorista, envolvidas em sacos plásticos. O motorista assumiu a propriedade da droga em entrevista no local, informando que havia comprado na “1 norte” por R$500,00 e que iria deixá-la em Taguatinga Sul e na QNG.

A mulher que estava no veículo nada portava. Durante as diligências ainda foi encontrada outra porção da substância apreendida.

Ambos os envolvidos foram conduzidos à 12ª DP. A PMDF segue atuando no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em todo o Distrito Federal.