Os policiais encontraram oito porções de skank fracionados para venda, junto com oito porções de cocaína, dinheiro, comprimidos de rohypnol

Dois homens foram presos na Santa Maria acusados de tráfico de entorpecentes. A prisão foi realizada na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 10 horas, por polícias militares do 26° batalhão.

A equipe, que realizava patrulhamento em região conhecida pelo tráfico local, observou dois homens que, quando perceberam a presença da viatura, fugiram. Os policiais os seguiram e abordarão a dupla já dentro de casa.

Com eles, foram encontradas duas porções de cocaína e skank. Ao realizarem buscas na residência, os policiais encontraram oito porções de skank fracionados para venda, junto com oito porções de cocaína, dinheiro, comprimidos de rohypnol. No quintal, os militares encontraram mais tabletes de skank e uma balança de precisão.

Após a apreensão, os homens foram encaminhados à 20ª Delegacia para registro.