PMDF desmonta casa de jogos de azar na Vila Telebrasília

Uma casa de jogos de azar foi desmontada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Vila Telebrasília, na noite desta segunda-feira (8).

De acordo com as autoridades, uma viatura patrulhava pela região, quando um senhor se aproximou e informou que o próprio pai estava em uma casa de jogos de azar. Ao chegar no local, a PMDF encontrou nove máquinas caça-níquel, além de diversas pessoas, dinheiro e máquinas de cartão de crédito.

O dono do local e os jogadores foram detidos em flagrante e levados para a DP.