PMDF desmantela ação de traficantes e apreende calibre 12 na Ceilândia

A proprietária da residência foi conduzida até a 15ª DP, onde teve sua prisão por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ratificada

No último sábado (14), a equipe do CPU28 da PMDF tomou conhecimento de uma situação crítica na QNN 3, de Ceilândia, com relatos que indicavam uma disputa entre traficantes, inclusive com disparos durante a madrugada no conjunto I. Além disso, informações apontavam que um dos supostos traficantes estava armado com uma espingarda calibre 12.

Diante dos eventos, a equipe se dirigiu para o local com o objetivo de averiguar a veracidade das informações. No entanto, ao chegarem, encontraram uma residência completamente fechada, o que impossibilitou a confirmação dos fatos. Mais tarde, por volta das 13h30, uma ligação via COPOM informou que um indivíduo havia sido visto portando a referida arma.

O homem relatou ter testemunhado um indivíduo manuseando uma espingarda calibre 12 quando ele abriu o portão, o que o levou a contatar o número de emergência 190 para relatar o incidente.

Com o auxílio da RP28 3989, as equipes se deslocaram para atender à ocorrência. Durante a operação, um indivíduo tentou fugir da equipe e, ao subir no telhado pelo lote vizinho, acabou caindo no telhado da casa vizinha. Outro indivíduo foi flagrado jogando balanças de precisão e plástico filme para residências vizinhas. Cerca de oito indivíduos abriram o portão da casa em questão e fugiram em direções opostas.

Apesar da tentativa de fuga dos suspeitos, a equipe conseguiu adentrar na residência pelo telhado e encontrou cinco pessoas do sexo feminino em seu interior, a proprietária da residência e quatro menores de idade. Com o apoio do BAVOP e RPs dos 8º e 10º BPM, buscas foram realizadas para localizar os indivíduos que conseguiram fugir, porém, sem êxito. No entanto, com o auxílio do BPCÃES e K9 Alfa Comando, foram localizadas várias porções de crack, um tablete de maconha, balanças de precisão e utensílios para o embalo e preparo de entorpecentes.

No forro de um dos quartos, uma espingarda CBC Military Pump calibre 12 com 17 munições intactas foi encontrada, juntamente com um carregador de pistola 9mm contendo 8 munições intactas e um estojo deflagrado de calibre 380.

Sete celulares foram encontrados dentro de uma lixeira e no relógio de energia, sendo que um deles estava registrado como roubado ou furtado na PCDF. Diante desses eventos, a proprietária da residência foi conduzida até a 15ª DP, onde teve sua prisão por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ratificada.