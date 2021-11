PMDF desativa desmanche de motos e recupera veículo usado em roubo de cofre

Foram encontradas três motos em processo de desmontagem. As motos e os homens foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia

Após denúncias, policiais militares do 8°BPM recuperaram veículos furtados em duas ocorrências em Ceilândia, nesta terça-feira (9). A equipe recebeu denúncias de que em uma casa havia uma moto roubada com sistema de rastreamento.

Os militares foram ao local e encontraram dois homens, um deles com um capacete e uma peça de moto das mãos. A equipe percebeu que o homem ficou nervoso e ao verem a moto roubada no lote entraram. Foram encontradas três motos em processo de desmontagem. As motos e os homens foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.

Também, mais cedo, às 9h, a equipe RP 28 recebeu um chamado informando que um carro roubado estaria estacionado na QNN8/10. Os militares foram ao local e constataram que era roubado e foi usado em um roubo de um cofre em posto de gasolina no dia 7 de novembro na Asa Sul. O veículo foi levado à 15ª Delegacia de Polícia.