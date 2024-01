PMDF desarticula ponto de tráfico de drogas no Recanto das Emas

Durante a ação, os policiais apreenderam cocaína e munições de calibre 32

Na madrugada desta sexta-feira (12), uma operação estratégica liderada pelo Grifo de PATAMO Alfa, unidade tática da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), resultou no desmantelamento de um ponto de tráfico de drogas no Recanto das Emas.

A ação foi desencadeada em resposta a denúncias anônimas feitas pela comunidade local, indicando atividades ilícitas em uma invasão próxima ao núcleo rural Monjolo. O suspeito, alvo das denúncias, estaria envolvido no tráfico de drogas e realizando frequentes disparos de arma de fogo.

As equipes do PATAMO, munidas das informações fornecidas pela população, conduziram diligências no local suspeito. Durante a aproximação, o indivíduo tentou fugir, dispensando uma considerável quantidade de droga em via pública. Enquanto tentava escapar entre os barracos, deixou cair uma arma de fogo. Apesar dos esforços das autoridades, o suspeito conseguiu se evadir para dentro da residência, a qual utilizava exclusivamente para armazenar objetos ilícitos, não sendo destinada à moradia.

No interior da residência, os policiais realizaram uma apreensão de cocaína, além de munições de calibre 32.