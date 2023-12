PMDF captura foragido da Justiça no Guará II

Os policiais constataram que o detido possuía um mandado de prisão em aberto

Uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na prisão, pela segunda vez, de um foragido da Justiça suspeito de envolvimento em furtos a estabelecimentos comerciais. Dessa vez, a detenção ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira (25), na QE 40, quando policiais militares do 4º Batalhão prenderam o indivíduo em flagrante.

O suspeito, que já havia sido detido pela mesma equipe em novembro de 2022 por furto, levantou suspeitas ao ser visto carregando um volume na cintura. As equipes policiais iniciaram o monitoramento e, ao abordá-lo no conjunto M, encontraram em sua posse um simulacro, um cutelo de corte, ferramentas, chave micha e uma máscara preta.

A identificação do indivíduo como autor de um furto a um comércio no Guará II na noite anterior foi possível através das imagens internas da câmera de segurança do estabelecimento. Além disso, os policiais constataram que o detido possuía um mandado de prisão em aberto.