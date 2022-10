PMDF apreende veículo com placa adulterada no Itapoã

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu um carro com as placas adulteradas. O veículo circulava no Itapoã quando foi abordado

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu, na noite deste sábado (1), um carro com as placas adulteradas. O veículo circulava no Itapoã quando foi abordado. “Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário patrulhavam a cidade do Itapoâ quando viram o condutor de um GM/Corsa em atitude suspeita. Realizada a abordagem e após fiscalização de transito verificou-se que o carro estava com sinais identificadores alterados”, afirmou a corporação. A ocorrência foi registrada na 6º Delegacia do Paranoá.