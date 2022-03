PMDF apreende uma arma de fogo em um bar no Recanto das Emas

Diante do flagrante, o dono do bar foi encaminhado para 27° para registro

Um indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo em um bar no Recanto das Emas, na tarde desta terça-feira (1º). Durante patrulhamento, a equipe de ROTAM alfa recebeu uma denúncia de que um homem portaria uma arma de fogo em um bar abaixo da quadra 605.

Os policiais abordaram o indivíduo com as características informadas, sendo que no balcão do bar foi localizado um revolver calibre .22, com 10 munições intactas. O homem disse que a arma eraa de outra pessoa, negando ser o dono da arma. Diante do flagrante, o dono do bar foi encaminhado para 27° para registro.