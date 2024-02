PMDF apreende R$ 220 mil reais em mercadorias contrabandeadas em São Sebastião

Durante a operação, duas carretas foram abordadas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu apreender uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas, estimadas em 220 mil reais, nesta terça-feira (13), por volta das 4h30 da manhã, em São Sebastião.

As equipes de patrulhamento tático do Batalhão de Choque (Patamo) desmantelaram um esquema de contrabando interestadual enquanto realizavam um ponto de bloqueio para combater o tráfico de drogas entre estados. Durante a operação, duas carretas foram abordadas e, para surpresa dos policiais, encontraram uma grande variedade de produtos contrabandeados procedentes de São Paulo, com destino ao Maranhão e Tocantins.

Entre as mercadorias apreendidas estavam 87 celulares, diversos aparelhos eletrônicos e medicamentos importados do Paraguai, incluindo uma quantidade significativa do princípio ativo do canabidiol, substância extraída da planta da maconha. Todo o material foi avaliado em aproximadamente 220 mil reais.

Os motoristas alegaram serem funcionários contratados de uma transportadora e afirmaram não ter conhecimento sobre o conteúdo transportado.