PMDF apreende quatro armas essa noite em São Sebastião e Planaltina

Um homem e uma mulher foram autuados por porte ilegal de armas

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR) apreendeu quatro armas, duas de pressão e duas de fogo, na noite desta segunda-feira (24). As abordagens foram realizadas em Planaltina e São Sebastião.

A equipe do TOR abordou um veículo com quatro ocupantes, às 18h em Sobradinho. Na bolsa de uma passageira os policiais encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições.

No porta-malas foram encontrados mais duas carabinas de pressão. A passageira assumiu a propriedade das armas e foi autuada por porte ilegal de arma de fogo na 16ª DP.

Mais tarde, em São Sebastião, o TOR abordou um veículo com três ocupantes em um ponto de bloqueio, às 23h. Na busca pessoal foram encontradas duas munições de calibre .20 na bermuda do motorista.

Dentro do carro foram localizadas mais seis munições do mesmo calibre e uma espingarda. O condutor foi encaminhado para a 30ª DP, onde foi registrada a ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. O detido tinha passagens por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.