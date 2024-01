PMDF apreende nove aves silvestres em Ceilândia

Durante a ação, foram lavrados quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pela PMDF

A Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), realizou uma operação bem-sucedida no último domingo (7), resultando na apreensão de nove aves silvestres na região administrativa de Ceilândia.

Entre as aves resgatadas, estão cinco baianos (Sporophila nigricollis), um azulão (Cyanoloxia brissonii), um coleirinho (Sporophila caerulescens), um Periquito de encontro amarelo (Brotogeris chiriri), uma patativa (Sporophila plumbea) e oito gaiolas.

Os pássaros apreendidos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) para posterior reintegração ao ambiente natural, contribuindo assim para a conservação da biodiversidade da região.